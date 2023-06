Tron | Ares | Evan Peters e Jodie Turner-Smith nel cast del sequel Disney?

(Di lunedì 12 giugno 2023) Da tempo non si hanno più notizie suldi: Legacy ma a quanto pare stanno girando alcune voci sul possibileing. Secondo il noto scooper Daniel Richtman, solitamente attendibile, pare chesiano entrati a far parte deldidi: Legacy da diverso tempo in fase di sviluppo. Secondo l'indiscrezione,(The Acolyte) interpreterà la protagonista femminile, che si chiamerà Athena, mentre la notizia deling di(X-Men, American Horror Story) proviene da Giant Freakin ...

Da tempo non si hanno più notizie sul sequel di Tron: Legacy ma a quanto pare stanno girando alcune voci sul possibile casting.