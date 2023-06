Triumvirato o garante di Forza Italia per il dopo Berlusconi?

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un big bang in continua espansione: l’addio a Silvioinfiamma di dolore e di rispetto la politica e le istituzioni. Da “ultimo degli immortali” a “geniale protagonista assoluto ” da “ Padre della democrazia dell’alternza” a “statista internazionale”, le iperboli esaurite vengono continuamente riciclate dallo tsunami di commenti e dichiarazioni. Il mondo in guerra o col dito sul grilletto si ritrova unito nel cordoglio per il leader scomparso, da Putin (“un vero amico, una perdita irreparabile e un grande dolore” dichiara fra l’altro testualmente il presidente russo) a Washington, da Pechino ai vertici europei. Davanti al San Raffaele il “popolo di Silvio”, come viene definita la folla, ha già iniziato la veglia funebre che culminerà con i solenni funerali di Stato dell’ex presidente del Consiglio e attuale senatore della Repubblica, che saranno celebrati nel ...