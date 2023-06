Treviso | ex datore di lavoro indagato per l' omicidio di una 31enne a Spresiano

... Franco Battaggia, è indagato per l'omicidio di Anica Panfile, la donna di 31 anni trovata morta sul greto del fiume Piave, a Spresiano () il 21 maggio scorso. L'uomo era l'exdi lavoro ...... l'imprenditore trevigiano exdi lavoro di Anica Panfile , la donna di 31 anni, mamma di 4 figli, trovata morta sul greto del fiume Piave, a Spresiano () il 21 maggio scorso. I ...E' indagato per omicidio Franco Battaggia , l'imprenditore trevigiano exdi lavoro di Anica Panfile , la donna di 31 anni trovata morta sul greto del fiume Piave, a Spresiano () il 21 maggio scorso. I carabinieri, sotto la direzione della Procura della ...

Omicidio donna Treviso, indagato l'ex datore di lavoro Agenzia ANSA

L'ultima volta che Anica Panfile è stata vista risale al pomeriggio di giovedì 18 maggio, ad Arcade (Treviso), poi ne sono state perse le tracce. In base all'autopsia, Panfile non sarebbe morta ...Indagato per omicidio Franco Battaggia, l’imprenditore ex datore di lavoro di Anica Panfile, la 31enne trovata morta sul greto del fiume Piave, a Spresiano (Treviso) il 21 maggio scorso. Era già morta ...