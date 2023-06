(Di lunedì 12 giugno 2023) Forse non sapete che asi trova unamolto particolare. Passeggiando per le strade di, infatti, potreste esservi imbattuti nellabotte, un'anticadei ...

Trastevere, la curiosa fontana in Via della Cisterna: ecco la storia e perché c'entra il vino leggo.it

Forse non sapete che a Trastevere si trova una fontana molto particolare. Passeggiando per le strade di Trastevere, infatti, potreste esservi imbattuti nella fontana della ...C’è spazio infatti anche per addetti ai lavori e semplici curiosi per scrutare il processo creativo e ... Di cosa si tratta Un percorso di RICERCA, sia del Teatro Trastevere che degli artisti ...