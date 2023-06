Traffico Roma del 12-06-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara la pioggia in queste ore arallenta di molto gli spostamenti nella zona di Castel Sant’Angelo Caduti rami in strada tra Piazza Adriana lungotevere ilè congestionato avvenuto un incidente sul ponte Matteotti all’altezza del Lungotevere Michelangelo in via dei Campi Sportivi rami sulla carreggiata moderare la velocità intanto zona di Ponte Milvio di Tor di Quinto conintenso e disagi numerosi incidenti sulla via Aurelia all’altezza della Stazione Direzione Piazza Irnerio sul viale Trastevere all’altezza di via di San Francesco a Ripa sulla Piazzale degli Eroi in prossimità della circonvallazione Trionfale E poi a causa di un incidente sull’autostrada A24 ilè bloccato tra Castel Madama e Tivoli verso ...