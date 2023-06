Traffico Roma del 12-06-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara disagi e code ain queste ore anche la pioggia sul Raccordo Anulare congestionato ilin questione lungo il tratto no della carreggiata interna tra via di Boccea la via Cassia la via Salaria in direzione dell’autostrada per Firenze tutto a causa di un incidente avvenuto dopo l’uscita per la via Flaminia nella zona di Ponte Milvio code persu Lungotevere è lungo il viale di Tor di Quinto sulla tangenzialeintenso e code tra lo stadio Olimpico è la via Salaria verso via Nomentana nell’altra direzione code a tratti dalla Tiburtina alla Salaria sulla via Nomentana e sulla via Tiburtina all’altezza del raccordo anulare incolonnamenti edalla via Ardeatina lunghe code ...