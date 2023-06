Traffico Roma del 12-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) LuceverdeBentrovati a nuovo aggiornamento un buon pomeriggio da Simone Cerchiara sul Raccordo Anulare abbiamo qui a causa di un incidente in carreggiata interna tra l’uscita per il Sant’Andrea è vivo con l’autostrada per Firenze in direzione della Nomentana ci troviamo quindi lungo il tratto nord del raccordo di conseguenza sulla via Flaminia difficoltà a entrare sul raccordo a Saxa Rubra mentre nella tratto Sud del raccordo anulare hai nominato ilAbbiamo rallentamenti in carreggiata interna nella tratto Casilina a Ciampino e rallentamenti in carreggiata esterna tra la via del è la galleria Appia sulla via del mare in uscita daa lunghe code si tratta di un incidente nella zona di Acilia in via di Boccea rallentato ilin uscita dasulla tangenziale rallentamenti tra ...