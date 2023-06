Traffico Roma del 12-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati è decisamente migliorata la situazione sul Raccordo Anulare ci sono Tuttavia i residui rallentamenti in carreggiata esterna tra Laurentina e laintanto per una manifestazione in centro sono possibili rallentamenti alfino alle 13 in via XX Settembre all’altezza del Ministero dell’Economia e delle Finanze Piazza Venezia invece per una cerimonia pubblica all’altare della Patria sono possibili ripercussioni altra le 12 e le 13:30 sono iniziati questa mattina nuovi lavori su Viale maresciallo pilsudski e di conseguenza e resta chiuso alnel tratto compreso tra via Giulio gaudini e Corso di Francia la riapertura tra circa un mese anche a Monteverde vecchio da oggi per lavori stradali e chiuse a via Felice Cavallotti tra via Carlo ...