Traffico Roma del 12-06-2023 ore 10 | 00

(Di lunedì 12 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati andiamo subito ad aggiornare la situazione si allungano le code sul Raccordo Anulare In entrambe le carreggiate e troviamo code a tratti dallavicino via Casilina perlavori e un incidente code anche tra bufalo e Tiburtina in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna abbiamo rallentamenti Atlantico dei tra Prenestina Tiburtina e tra Flaminia e grazie migliora la situazione sulla via Pontina Tuttavia abbiamo ancora e rallentamenti attraenti tra Castelno e il raccordo soltanto Urbano della A24 code dal vincolo Fiorentini alla tangenziale in direzione centro e da Togliatti al raccordo sulla carreggiata opposta quindi in uscita dain tangenziale coda in direzione Stadio Olimpico tra la tv e viale della Moschea mentre tra Ostia e ...