(Di lunedì 12 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e buon lunedì redazione Massimo veschi incolonnamenti sul teatro Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale est in entrata ama Roomba troviamo code anche sulla Cassia sulla Flaminia e sulla Salaria per chi arriva da nord e sulla Cristoforo Colombo Via del Mare Pontina per le provenienze dal litorale è proprio sulla via Tina si stanno formando qd3 Aprilia e il bivio per Ardea e a seguire dal bivio per via Castagnetta a Castel di Decima code anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina Ardeatina mentre in esterna troviamo rallentamenti tra Prenestina e Nomentana code di circa 3 km pere per un veicolo in panne sulla A1Napoli direzionetra Colleferro e Valmontone Intanto sono iniziati questa mattina i nuovi lavori su Viale ...

... lunedì 12 giugno, pertanto l'Ufficio Tecnico delha emesso ordinanze per disciplinare il ... è istituito il divieto di sosta e di transito su via regina Margherita 32 (intersezione via) ...Forti precipitazioni hanno interressato varie zone diquesto pomeriggio, si registrano allagamenti in Corso Sempione, in zona Talenti, in Via ...in tilt in molte zone della ...è stata la prima a portare il dossier tunisino ai tavoli di Bruxelles, spiegando che una crisi ...di sostegni che vanno dagli investimenti in loco delle imprese europee alla lotta al...

Traffico Roma del 12-06-2023 ore 07:30 RomaDailyNews

Maltempo a Roma e allagamenti in alcune zone della città. Segnalati disagi in via Tiburtina, dove la strada è completamente sommersa dall’acqua e ci sono state tante difficoltà a percorrere il tratto ...Forti precipitazioni hanno interressato varie zone di Roma questo pomeriggio ... e Furio Camillo della metro A sono state chiuse per problemi alla rete elettrica. Traffico in tilt in molte zone della ...