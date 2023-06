Tra ironia | passione e polemiche | le dieci celebri frasi di Berlusconi | “Maradona mai nel Milan | carattere difficile”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lepiùdell’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio, durante i tempi della presidenza al. Una tragica notizia ha segnato la giornata odierna. Alle 9.30 di questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, è venuto a mancare all’età di 86 anni l’ex Presidente del Consiglio, Silvio, ricoverato al San Raffaele dio a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica cronica che lo aveva colpito. L’ex leader di Forza Italia, oltre ad essere noto per la sua carriera politica, ha lasciato un’impronta indelebile come presidente del. Durante gli anni, ha pronunciato diverseche sono diventate famose e che hanno contribuito a consolidare la sua figura come protagonista nel mondo ...

... alla notizia della sua morte l'macabra dei social si abbatte su Emilio Fede La morte di ... si dirige verso Travaglio a cui fa cenno di alzarsi dal suo posto e prima con i fogli che avevale ...Giorgia Soleri la pensa così e, anzi, approfitta del dialogo politico per fare "pulizia"i propri conoscenti, come spiegato in una storia successiva, carica diverso il mondo boomer : " ...E non si facciasui risultati di squadra, perché il 18enne classe 2005 ha bruciato le tappe ... Leggi anche L'Inter rientra a Milanogli applausi. E Marotta ringrazia i tifosi Lukaku, Dzeko, ...

Zerocalcare e il successo tra la “GEN Z” dialessandria.it

Torna a luglio Notti a Monte Sirai, quindicesima edizione del festival internazionale nel parco archeologico. Tre gli appuntamenti tra teatro, musica e cabaret. Apre la rassegna Anna Foglietta in scen ...All’inizio degli anni Ottanta, numerose trasmissioni su Canale 5, Italia 1 e Rete4 hanno cambiato il volto della televisione italiana, modificando i gusti dei telespettatori ...