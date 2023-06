Tpl su gomma | la Regione Toscana rimodula i servizi nelle aree a domanda debole

... ha approvato il progetto preliminare del Sistema di trasporto rapido di massa sua guida ...di Legnago per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività gestionali in materia di(......Agosto 2022 22 Agosto 2022 Author Redazione Dopo l'attivazione del servizio per la mobilità turistica nei comuni della riviera per l'integrazione ferro -, altra collaborazione operativa di......all'Agenzia numerosi contratti per i servizi di trasporto pubblico ferroviario e su. Inoltre, ...che i singoli Enti dovranno procedere con apposito atto al trasferimento dei contratti diall'...

Tpl su gomma: la Regione rimodula i servizi nelle aree a domanda ... Toscana Notizie

Serve un cambio netto alla guida della Regione per scrivere un’altra storia per il Molise e riformare anche il Trasporto pubblico locale, quindi garantire ...Serve un cambio netto alla guida della Regione per scrivere un’altra storia per il Molise e riformare anche il Trasporto pubblico locale, quindi garantire il diritto allo stipendio per gli autisti e q ...