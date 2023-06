Toyota C - HR 2023 | la nuova serie sarà svelata il 26 giugno

C - HR , la nuova generazione del Suv compatto della Casa giapponese sarà presentata il prossimo 2 6 giugno , direttamente sul sito ufficiale .C - HR, come saràmostra una anteprima del posteriore del modello, " caratterizzato da un design futuristico e tecnologie avanzate ": questa la definizione del Costruttore. Lo stile ...Elkann: "Giornata indimenticabile" 24 Ore di Le Mans: brivido Ferrari, Pierguidi recupera la ... Attualmente nella classifica del WEC, sono 19 i punti da recuperare alla, e tanti potrebber ...Olbia , giugno. Rovanpera primo , Ogier quinto, ma non lontano e con 2 Rally in meno (programma parziale). ... Per Jari - Matti Latvala , il Team Manager del TeamGazoo Racing è la situazione ...

Dopo cinque successi consecutivi, Toyota ha dovuto lasciare lo scettro di Le Mans alla Ferrari, vincitrice dell'edizione del Centenario. La casa nipponica non ha rimpianti, ma ha sottolineato i divers ...Il calendario del World Endurance Championship del 2024 avrà otto date, dunque due in più rispetto ad ora toccando anche il Sudamerica per offrire ad una platea più ampia ...