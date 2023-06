(Di lunedì 12 giugno 2023) Harry, capitano e bomber del, ha tutte le big di Premier League su di sé, ma gli Spurs sono chiari: come riferisce Sky...

Ilfa, i Red Devils pensano all'atalantino LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United alza bandiera bianca su Harry Kane. Considerate le difficoltà per arrivare a Osimhen, per il quale il ...... sul quale ilcontinua a riflettere per chiedere uno sconto: la Juve sembra ben disposta ... SUL MERCATO C'è fermento attorno a Vlahovic: ma la richiesta della Juve proverà a reggere il...... ma che, nonostante ciò, trovano difronte unche pare inscalfibile. È quello che, parafrasando,... o quella che permesso al Milan di abbattere ilagli ottavi di Champions League. Niente, ...

Tottenham, muro a oltranza su Kane: non verrà ceduto in Inghilterra Calciomercato.com

Il Tottenham fa muro, i Red Devils pensano all'atalantino LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United alza bandiera bianca su Harry ...L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in 8 delle 12 partite di questa Champions League, di cui cinque in sei gare nella fase a eliminazione diretta. Il record appartiene all'Arsenal, ...