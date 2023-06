Torino | bimba di 2 anni precipita da terzo piano | è grave

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita diunadi poco più di dueta daldi un stabile del quartiere San Donato a. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La piccola, di origini straniere, nella caduta avrebbe riportato importanti traumi al cranio, al torace e all’addome e ora si trova ricoverata in rianimazione. Per far luce sulle cause della caduta, sono al lavoro gli agenti della polizia, subito intervenuti sul posto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

