Torino | bimba di 2 anni precipita da terzo piano | è grave

È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita diunadi poco più di due anni precipitata dal terzo piano di un stabile del quartiere San Donato a. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. La piccola, di origini straniere, ...21.30precipita da 3°piano,grave E' ricoverata in gravi condizioni all' ospedale infantile Regina Margherita diunadi poco più di due anni precipitata dal terzo piano di una ...La piccola si trova all'ospedale Regina Margherita di. Di origini straniere, è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. A quanto si apprende da fonti ospedaliere la bambina ha ...

Torino, bimba di due anni precipita dal terzo piano: è grave La Repubblica

(Adnkronos) – È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino una bimba di poco più di due anni precipitata dal terzo piano di un stabile del quartiere San Donato a ...Una bimba di poco più di due anni è precipitata dal terzo piano di uno stabile del quartiere San Donato a Torino. La piccola è ora ricoverata in gravi ...