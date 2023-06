Toprak Razgatlioglu | spiegati i motivi del suo approdo in BMW

(Di lunedì 12 giugno 2023) La firma con BMW ha lasciato di stucco tutto il Circus della Superbike. Ma il turco, ex campione del mondo, si è davvero legato al team a partire dalla prossima stagione. La scelta diè certamente particolare: il corridore negli ultimi mesi si è spesso lamentato della poca competitività di Yamaha, ma ha firmato per i prossimi anni con una squadra che fatica ancor di più rispetto al costruttore giapponese. Perché questa scelta? È stato il protagonista a spiegare le motivazioni. Le parole di: “Ecco perché ho scelto BMW” (Credit foto -Gold and Goose)“Se resto nel WorldSBK ho bisogno di una nuova sfida – ha dettoai microfoni ufficiali della Superbike –. Questa per me è una bella motivazione, mi sento motivato molto più del ...

ha provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote alle Rosse, anzi, Gialle di Borgo Panigale, scontrandosi però con la realtà dei fatti. In Superpole Race è andato a ... la gara è stata interrotta a tre giri dal termine per la caduta di Danilo Petrucci e Iker Lecuona, con lo spagnolo che aveva appena ripassato ed è stato dichiarato vincitore.

Alvaro Bautista, che domina il mondiale Superbike con 14 vittorie su 15 gare disputate quest'anno, potrà provare la Ducati Desmosedici, come desiderava. Il test sarà un premio per il titolo conquistato.