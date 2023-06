Tony Awards 2023 | tutti i look delle star sul red carpet

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nella serata del 12 giugno, la 76ª edizione dei, gli Oscar che premiano le migliori produzioni del teatro e dei musical di Broadway , ha celebrato allo United Palace di Washington Heights, a New York, i vincitori della prima edizione ...Il premio ad Alex Newell Alex Newell ha vinto ilAward assegnato al miglior attore non protagonista nel musical " Shucked ", diventando la prima persona non binaria a vincere questo premio nella ...Giovedì 20 luglio il quartetto vocale vincitore di 10 Grammysi esibirà nell'Anfiteatro ... The Manhattan Transfer ha collaborato e registrato con tanti artisti, tra cuiBennett, Bette ...

Tony Award, la festa dei diritti e dell'inclusione. Successo di Tom Stoppard, premiate 'Leopoldstadt' e 'Para… la Repubblica

La 76ª edizione degli Oscar delle produzioni teatrali e dei musical di Broadway si è celebrata nel segno della lotta alle discriminazioni, dall'antisemitismo all'inclusione delle persone non binarie.Alla 76a edizione dei Tony Awards, i premi americani per i migliori musical e opere teatrali, gli attori non binari hanno vinto per la prima volta ...