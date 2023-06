Tiro con l’arco | Italia impegnata in Coppa del Mondo a Medellin per l’ultimo test verso i Giochi Europei

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) La fase cruciale della stagione è ormai alle porte e l’vuole salire di colpi già nei prossimi giorni ain occasione della terza tappa delladeldicon2023, in programma da martedì 13 a domenica 18 giugno, per presentarsi con maggiore fiducia e ottimismo in vista dei grandi eventi estivi con in palio le medaglie e (soprattutto) i pass olimpici per Parigi 2024. In Colombia la selezione azzurra di ricurvo sarà composta complessivamente da otto atleti, con una sola novità in campo maschile rispetto alappuntamento di Shanghai che vedrà la partecipazione di Marco Morello al posto del veterano Michele Frangilli. Confermato invece il collaudato terzetto campione d’Europa in carica formato da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e ...