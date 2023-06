TIM Summer Hits a Roma dal 17 al 19 giugno

(Di lunedì 12 giugno 2023) DOPO IL SUCCESSO DELLA PRIMA EDIZIONE, TORNA TIMSABATO 17, DOMENICA 18 E LUNEDÌ 19IN PIAZZA DEL POPOLO GIOVEDÌ 6, VENERDÌ 7 E SABATO 8 LUGLIO A RIMINI IN PIAZZALE FELLINI SEI SERATE DI GRANDE MUSICA CON ALCUNI TRA I PIÙ IMPORTANTI ARTISTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E I LORO SUCCESSI DELL’ESTATE IN ONDA IN PRIMA SERATA SU RAI 2 DA DOMENICA 25E IN CONTEMPORANEA SU RAI RADIO 2 CONDUCONO: ANDREA DELOGU E NEK L’estate è alle porte e le piazze si preparano ad accogliere la grande musica! Dopo il successo della prima edizione, al via anche quest’anno TIM, la grande kermesse canora estiva di Rai 2, che porta sul palco alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali con i loro successi dell’estate. Sei le serate a ...

La tappa romana di Hits 2023 si terrà sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno nell'affascinante scenario di Piazza del Popolo, che si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto.

