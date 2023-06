Tiberio Timperi | interviene il Codacons | cosa vogliono fare

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 giugno 2023) Personaggi Tv.Ippoliti. La discussione a “Unomattina in famiglia” trae Gianni Ippoliti fa discutere il mondo dello spettacolo. L’atteggiamento del noto conduttore televisivo pare non sia piaciuto né al pubblico né agli addetti ai lavori. Addirittura ilè pronto a scendere in campo ed ha annunciato un esposto all’Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai. (Continua…) Leggi anche: Chi è, tutte le curiosità sulla sua vita privata e sulla sua carriera Leggi anche:ha una fidanzata, chi è la sua nuova fiamma La discussione trae Gianni Ippoliti Nella puntata di ieri di “Unomattina ...