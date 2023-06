Thiago Silva | «Berlusconi mi ha mostrato la sua grande e immensa passione per il Milan»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 giugno 2023), ex difensore del, ha parlato a TMW dopo la morte di Silvio. Ecco le sue dichiarazioni, ex difensore del, ha parlato a TMW dopo la morte di Silvio– «Mi hala suaper il, insegnandomi cosa volesse dire essereista. E’ per me un ricordo bello, importante e… Forza, sempre». ARRIVO AL– «Fu Leonardo a negoziare tutto ma il Presidentee Galliani mi aiutarono a capire che cosa fosse davvero il. Il loro amore per il club ...