Testa di Lepre – Cade in un pozzo | salvato | è grave

(Di lunedì 12 giugno 2023) – Partecipava a una gara di soft-air – Roma – Un uomo di 35 anni, che partecipava a una gara di soft-air adi, una frazione di Fiumicino, in provincia di Roma, è caduto in unprofondo sedici metri e largo un metro e mezzo. Pare che ilnon fosse segnalato.dai vigili del fuoco del nucleo sommozzatori, l’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

L'incidente durante una gara di soft - air in zona Testa di Lepre. Caduto in un pozzo non segnalato il 35enne è stato poi salvato e trasportato in ospedale in codice rosso.

