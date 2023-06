Terrore a Nola. Auto impazzita piomba sulla piazza piena di giovani

(Di lunedì 12 giugno 2023) su Tg. La7.it -Duomo a, sembra una domenica sera come tante. E' il luogo della movida , ci sono tantissimianche se è già l'una di notte. Un ragazzo a bordo ...

NOLA – Notte di terrore a Nola. Un giovane di 20 anni a bordo di una Panda nera nella centralissima Piazza Duomo ha cominciato zigzagare tra la folla investendo 7 persone. Il giovane pare che a causa ...Notte di terrore a Nola (Napoli) dove, in Piazza Duomo, intorno all'una, un ragazzo a bordo di una Panda ha iniziato a sfrecciare tra i tanti giovani della movida nolana. Dopo averne investito diversi ...