Lo stesso meccanismo funziona nei casi di eredità scartate da tutti, perché poco convenienti e non appetibili:e non edificabili, ruderi fatiscenti in località isolate, e magari pure ...Con un po' di immaginazione, dal momento che adesso parliamo dispogli e in parte, si potrebbe pensare a una sorta di diamante incastonato. Esagerato Non per chi ha ritenuto quest'...Tra ulivi secchi ed erba alta non sembra nemmeno la campagna salentina. La fotografia dell'entroterra del ...

Terreni incolti al Circeo, arriva l'ordinanza per la pulizia Il Faro online

A vigilare saranno gli organi di Polizia, la Polizia Locale e tutti gli Enti territoriali. Controlli capillari con sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori. Così il sindaco di Guidonia Montecelio M ...Le autorità dell'Indonesia si preparano a fronteggiare vasti incendi boschivi e di sterpaglie, a causa del ritorno del fenomeno ...