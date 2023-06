Terremoto oggi a Vibo Valentia 12 giugno 2023 | Tempo reale

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 giugno 2023)12Una scossa didi magnitudo 3.0 è stata registrata, lunedì 12, a Dasà, in provincia di, a una profondità di 15 chilometri. Il sisma è stato registrato dall’Ingv con con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5890, 16.1740 ad una profondità di 15 km. La scossa, che è stata avvertita in diversi comuni limitrofi, non ha fortunatamente provocato danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #ML 3.0 ore 20:42 IT del 12-06-a 3 km NW Dasà (VV) Prof=15Km #INGV 35293401 https://t.co/VLXi40l9KW — INGVterremoti ...