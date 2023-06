Terra amara | trame turche | Ali Rahmet Fekeli ha un infarto a causa del nipote Fikret

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 12 giugno 2023) Da tutte le anticipazioni si evince che nei prossimi episodi diavremo una vendetta che prenderà di sorpresa tutti i personaggi. Il nuovo arrivatoaccuserà un cambiamento radicale nella sua personalità, sfociato in una spietata vendetta contro tutti coloro che hanno abbattuto l’orgoglio del suo defunto padre. Cosa accadrà nei prossimi episodi? Per conoscere questo e altri dettagli, non vi resta che seguire con noi la soap turca. Da quando è iniziata la fortunata telenovela turca, in onda su Canale 5, i fan non hanno potuto fare a meno di seguire con entusiasmo le vicende dei protagonisti. Nelle prossime puntate, una nuova entrata,, avrà un ruolo ...