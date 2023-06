Terra Amara 13-18 giugno 2023 | anticipazioni

Annullata anche la messa in onda di diverse trasmissioni del pomeriggio , prime tra tutte le soap opera Beautiful ,, La Promessa e Un altro domani , così come gli esordi delle nuove ...Beautiful,, La Promessa e Un altro domani non vanno in onda oggi: cambio di programma per la morte di Silvio Berlusconi Secondo il comunicato ufficiale di Mediaset , oggi, 12 giugno, per ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 giugno , alle 14.10 , Zuleyha , per evitare di far innervosire ancora di più Demir, e per tutelare Adnan e Leyla, vieta a Yilmaz di continuare ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dall'11 al 17 giugno La Gazzetta dello Sport

Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani non andranno in onda oggi, lunedì 12 giugno, dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Ecco quando riprenderanno le soap! Indice Beautiful ...Perché Terra Amara oggi, 12 giugno 2023, non va in onda: il motivo del cambio di programma, quando torna. Tutte le informazioni ...