Tenoch Huerta risponde alle accuse di molestie e abusi | Sono totalmente false

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'attoresi è difeso dche una sua ex gli ha rivolto sostenendo che non ci sia nulla di vero.ha rispostodiemotivi che glistate rivolte dalla musicista María Elena Ríos, una sua ex che sostiene inoltre sia un predatore sessuale. L'attore, recentemente interprete di Namor nel film Black Panther: Wakanda Forever, si è ora pubblicamente proclamato innocente. La rispostaTra le sue stories Instagram,ha spiegato: "Circa un anno fa ho frequentato Elena per vari mesi, ed è sempre stato un rapporto consensuale, come altri postestimoniare. Il nostro ...

