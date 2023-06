Tennis | Torneo Makarska Paolini spreca 6 match point | titolo a Sherif

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'azzurra si arrende in finale all'egiziana ma festeggia il suo nuovo best ranking ROMA - Jasmineha finito per cedere 2-6 7-6(6) 7-5 contro l'egiziana Mayarin finale nel "Open",WTA 125 (l'equivalente dei Challenger maschili più prestigiosi) sui campi in terra rossa