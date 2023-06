Tennis | Sonego su Berrettini | “Non sono felice di aver battuto il mio miglior amico”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lorenzobatte Matteoa Stoccarda. I due azzurri sisalutati e abbracciati a fine match, poi il romano è scoppiato in lacrime vista una condizione ancora lontanissima da quella attesa. “Nonper la prestazione di un rivale che è anche il miosul circuito. Gli auguro di fare bene nel prossimo torneo. Io ho giocato il mio, ero molto concentrato e cercavo di non pensare che dall’altra parte della rete c’era un”, ha dichiarato. SportFace.

"Non sono felice - ha detto alla fine- perché ho battuto il mio migliore amico. Ho giocando immaginando che non ci fosse lui dall'altra parte. Ora spero che Matteo si riprenda subito, sin ...AGI - È finito 6 - 1/6 - 2 il derby italiano tra Lorenzoe Matteo Berrettini al primo turno (sedicesimi di finale) del torneo Atp 250 di Stoccarda. Sull'erba tedesca il tennista torinese, fresco di un ottavo di finale al Roland Garros, ha dominato l'...Gli auguro di fare bene nel prossimo torneo - ha detto- . Io ho giocato il mio miglior, ero molto concentrato e ho cercato di non pensare che dall'altra parte della rete c'era un amico"...

Atp Stoccarda, i risultati: Musetti al 2° turno, Sonego batte Berrettini 6-1, 6-2 Sky Sport

Il tennista romano perde il derby contro il collega piemontese in due set persi 6-1 6-2 e viene eliminato ai sedicesimi di finale ...Matteo Berrettini ritorna al tennis ma lascia il campo e il torneo di Stoccarda, in lacrime. Lorenzo Sonego, che l'affrontava e l'ha battuto 6-1, 6-2 dice: "Non sono… Leggi ...