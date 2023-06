Tennis | Semeraro | “Non vedo chi possa battere Djokovic sui 5 set | anche Alcaraz ha dei limiti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’edizione 2023 del Roland Garros è ormai già parte dei ricordi e Novakè il trionfatore senza se e senza ma. Il serbo ha rispettato i pronostici e sconfitto nella Finale del Major di Parigi il norvegese Casper Ruud (n.4 del mondo) con il punteggio di 7-6 (1) 6-3 7-5. Dopo un inizio un po’ incerto e falloso, Nole ha rimesso le cose al loro posto e il modo in cui si è imposto nel tie-break gli ha regalato il successo conclusivo. La domanda è la seguente: chi riuscirà ad arrestare la corsa del serbo? Di questo e di altro si è parlato nell’ultima puntata diMania, in onda su Sport2U (in collaborazione con OA Sport), condotta da Dario Puppo e con ospite Stefano, firma prestigiosa de La Stampa e direttore diItaliano. In primis, si è approfondito il tema della personalità di ...