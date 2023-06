Tennis | ranking Atp | Djokovic scavalca Alcaraz e torna numero 1

Sul gradino più basso del podio sale la vincitrice di Roma, la kazaka Elena Rybakina, che guadagna una posizione e sigla un nuovo "best". Stabile la francese Caroline Garcia, quarta, che ...Questa la top 20 delAtp: 1 Novak Djokovic (SRB) 7.595 punti; 2 Carlos Alcaraz (ESP) 7.175; 3 Daniil Medvedev 6.100; 4 Casper Ruud (NOR) 4.960; 5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.920; 6 Holger ...Dopo oltre 20 anni, Rafa Nadal è uscito dalla top 100 delAtp. Se la giornata di ieri è stata storica per il 23° slam vinto da Novak Djokovic, quella di oggi lo è perché lo spagnolo non fa più parte dei primi 100 del mondo. Non avendo potuto ...

Grazie alla vittoria al Roland Garros, il serbo Novak Djokovic torna n. 1 al mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP. Sinner resta n. 9, mentre Berrettini esce dalla top 2 ...Andiamo a scoprire quello che faranno i primi tre giocatori italiani del ranking ATP nel loro cammino verso Wimbledon. Comincia la stagione su erba di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettin ...