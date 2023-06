Tennis | Novak Djokovic il migliore di ogni epoca? Di certo la sua è “The Greatest Generation” del tennis E lo sarà per sempre

(Di lunedì 12 giugno 2023) Domenica 11 giugno 2023,è diventato ilta ad aver vinto più Slam nella storia, coronando un inseguimento iniziato oltre 15 anni orsono. Quando conquistò il suo primo Major, nel gennaio 2008, Roger Federer (di un lustro più navigato) ne aveva già 12 in bacheca; Rafael Nadal (di una sola primavera più anziano) era comunque già a 3. Per la verità, a fine 2010 il bilancio era anche peggiore. Il serbo era ancora fermo a 1, mentre lo svizzero e lo spagnolo si erano issati rispettivamente a 16 e 9. Però, dal 2011, è cominciato il “????? ??”, il recupero. A Wimbledon 2021, Nole ha agganciato a 20 sia l’elvetico che l’iberico. Quest’ultimo ha tirato il proverbiale colpo di coda, spingendosi a 22. Peròha proseguito indefesso. Ha vinto i successivi 3 Slam a cui ha potuto ...

Questa la top 20 del ranking Atp: 1Djokovic (SRB) 7.595 punti; 2 Carlos Alcaraz (ESP) 7.175; 3 Daniil Medvedev 6.100; 4 Casper Ruud (NOR) 4.960; 5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.920; 6 Holger ......sopra le altre ma Muchova (9) ha dimostrato che si può giocare undiverso e divertente, propositivo e di volo anche sulla terra e contro la più forte di tutte. Eh si, alla fine ha vinto...... nessuno! T utti pronti allora a scrivere del 24mo Slam diche così eguaglierebbe il record ... Ma in realtà ilnon offre certezze e garanzie del genere. R icordate quando Nole perse da Sam ...

Djokovic a terra dopo il successo epocale: rivivi il matchpoint della finale Eurosport IT

Grazie alla vittoria al Roland Garros, il serbo Novak Djokovic torna n. 1 al mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP. Sinner resta n. 9, mentre Berrettini esce dalla top 2 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...