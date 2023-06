Tennis | non solo Slam | Djokovic superiore a Nadal e Federer anche in altre statistiche

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Oramai il dibattito impazza da anni nelmondiale: chi è il GOAT? Il Greatest of all time, il migliore di tutti: una discussione che negli ultimi anni ha visto protagonistitre giocatori, i cosiddetti Big Three che corrispondono agli identikit di Roger, Rafae Novak. Con il serbo che ora sta facendo ulteriori passi avanti per rafforzare la sua legacy. Ieri pomeriggio, con il successo al Roland Garros, ha messo la tacca numero 23 alla sua cintura dorata di titoli, diventando il capofila e staccando il maiorchino, fermo a quota 22, e lo svizzero, ormai ritiratosi, a 20. Ma i freddi numeri al momento remano in favore del serbo, appena ritornato numero 1 al mondo. Nole infatti condivide conil record di vittorie alle ATP ...