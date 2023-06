Tennis | Iga Swiatek giunge alla “fatidica soglia” Può entrare in un territorio proibito a qualsiasi donna da quasi un decennio?

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sabato 10 giugno, Igaha vinto per la terza volta il Roland Garros, piegando l’inattesa e feroce resistenza di Karolina Muchova. Una prova di forza, quella espressa dpolacca, capace di trionfare in tre degli ultimi cinque Slam giocati. La ventiduenne di Raszyn, prepotentemente emersa nell’anomalo major parigino autunnale 2020, ha quindi aggiunto la quarta tacca sulla propria racchetta. Proprio qui casca l’asino, perché adesso comincia la vera sfida. Osservando con attenzione l’andamento delfemminile contemporaneo, ci si renderà conto di un dato di fatto relativamente sconvolgente. Se dovesse essere posto il quesito “chi è stata l’ultima giocatrice a ragre la pietra miliare di 5 Slam vinti”, che risposta si darebbe di getto? Nessuna, perché bisognerebbe fermarsi un attimo a pensarci. ...

