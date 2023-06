Tennis | Goran Ivanisevic | “Djokovic ha grandi motivazioni per il Grande Slam”

(Di lunedì 12 giugno 2023) E’ il momento di festeggiare, ma non ci si ferma di certo qui.sta vivendo ore disoddisfazione: la vittoria di Novakal Roland Garros è frutto anche del suo lavoro di tecnico e psicologo. Il successo del 23°del serbo, record alltime nel settore maschile, è qualcosa che non può che inorgoglire l’ex giocatore croato. Tuttavia, leper allungare la striscia vincente ci sono tutte.ne ha parlato in conferenza stampa: “Nole non si è presentato a Parigi in una condizione straordinaria, ma questo non mi ha preoccupato. Montecarlo, Roma sono tornei che non contano. Quello che conta per lui è lo. Nole ha un software in testa che lo trasforma quando c’è in ballo un Major e questo è un torneo ...

Coach Goran Ivanisevic believes Novak Djokovic can sweep all the grand slams for 2023. The Serbian broke the record he has been pursuing relentlessly with his 23rd major trophy at the French Open on ...