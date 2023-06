Tennis | Atp Stoccarda | esordio vincente per Musetti

(Di lunedì 12 giugno 2023), 12 giu. - (Adnkronos) -per Lorenzoal torneo Atp 250 di(erba, montepremi 718.410 euro). L'azzurro, numero 17 del mondo e 6 del seeding, supera il croato Borna Gojo, numero 111 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3 in un'ora e 31 minuti.

Al prossimo turno del torneo tedesco il carrarino attende il vincente del match tra il francese Gregoire Barrere (n.58) e la wild card "di casa" Oscar Otte (n.141). Lorenzo Musetti nell'Atp 250 di Stoccarda 2023 può finalmente festeggiare la sua prima vittoria da professionista sull'erba. Nel round d'esordio del torneo tedesco, il numero due d'Italia ha avuto la meglio con il croato Borna Gojo.

