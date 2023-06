Tangente di Foppolo | ribaltata la sentenza di primo grado | assolto Piccinelli

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 giugno 2023) I giudici della Corte d’Appello di Brescia hanno ribaltato ladia Bergamo e hannol’ex senatore di Forza Italia Enricodall’accusa di corruzione. Ladiaveva condannato l’ingegnere ed ex assessore provinciale all’Urbanistica, 58 anni, di Bergamo, a 5 anni di carcere.era accusato di avere intascato, nel 2014, unada 275mila euro per fare approvare in Via Tasso il Piano di governo del territorio di. La Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna, mentre gli avvocati Mauro Angarano e Gianluca Quadri erano tornati a invocare l’assoluzione piena, nella discussione del 15 maggio ...