Tajani a Washington Il legame Italia-Usa secondo Natalizia

(Di lunedì 12 giugno 2023) La morte inattesa di Silvio Berlusconi ha accorciato i tempi del viaggio del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esterino, Antonio, a. Della visita resta tuttavia una delle tappe fondamentali: l’incontro con il segretario di Stato Antony Blinken. Appuntamento determinante da cui passano una serie di dossier in agenda, sia pratici – come l’organizzazione del viaggio negli Usa della presidene del Consiglio Giorgia Meloni e un sostanziale coordinamento prima di vertici importanti, come quello Nato di Vilnius e il G20 – che strategici.e Stati Uniti vivono rapporti regolari, ossia buoni e riassunti con immagini efficaci nell’atteggiamento pubblico che il presidente Joe Biden tiene nei confronti di Meloni. Tuttavia ci sono file da coordinare, a cominciare da quello cinese. In questa ...