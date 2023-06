Taiwan | gli Stati Uniti preparano l' evacuazione dei cittadini americani in caso di guerra

(Di lunedì 12 giugno 2023) Secondo la testata american The Messenger glistarebbero per dare il via ad una operazione didi tutti i propriresidenti a, circa 80mila. L’Amministrazione americana ammette l’esistenza di questo piano, ma non conferma la sua imminente messa in atto. Washing

... che avrebbe fornito 358 milioni di Dollari al manager, mentre un misterioso chipmaker di...Yoon Suk Yeol ha spiegato di considerare il conflitto dei chip una "guerra aperta" che contrappone...... attraverso il portavoce Wang Wenbin, il 9 giugno aveva definitoamericani " esperti nell'... La Cina tenta un'incursione a Cuba per strappare concessioni Honduras tra Cina e" L'11 giugno si ...... un importante campo di battaglia per le autorità del DPP nell'isola diper espandere il ...esperti cinesi ritengono che l'Honduras stia lavorando alacremente per migliorare la cooperazione ...

Washington prepara piani di evacuazione da Taiwan per i cittadini Usa Agenzia Nova

Pechino e Taipei gareggiano per il riconoscimento diplomatico degli altri paesi e l'Honduras ha a lungo riconosciuto Taiwan come unica Cina. Castro ha ...La coppia è stata filmata da un paparazzo in una via del centro a Chengdu. Il video è diventato virale: oltre un miliardo di visualizzazioni ...