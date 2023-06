Taekwondo | Roma Grand Prix 2023 | Italia | un bilancio non soddisfacente Il futuro però apre varchi di luce

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il Worldsi è ufficialmente concluso e come sempre, al termine di una competizione così importante, è tempo di bilanci, rispetto a ciò che è successo sui tatami capitolini. L’non ha purtroppo raccolto alcun piazzamento sul podio, a differenza di un primo e di un terzo posto fatti registrare l’anno scorso, e questo ha inevitabilmente portato a delle riflessioni. Simone Alessio, stante l’assenza di Vito Dell’Aquila e Roberto Botta, era l’unica vera punta della squadra azzurra, ma il calabrese, accusata un po’ di stanchezza dopo aver vinto il titolo mondiale, una decina di giorni prima a Baku, non è riuscito ad arrivare in zona podio fermandosi ai quarti di finale del tabellone dei -80 kg. Maristella Smiraglia invece (+67 kg), che l’anno scorso era ...