Tabellone WTA ‘s-Hertogenbosch 2023 | Azarenka e Williams danno lustro all’evento | c’è Stefanini

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) È stato ufficialmente pubblicato ildel WTA 250 di ‘s-, con Veronika Kudermetova e Liudmila Samsonova a guidare il seeding. L’evento avrà sicuramente grande seguito, dal momento che saranno presenti giocatrici che hanno fatto la storia recente e non solo del tennis: tra esse, in particolare Victoriae la 42enne Venus, ma anche una campionessa Slam come Bianca Andreescu. Ci sarà anche Lucrezia, la quale esordirà contro la numero 7 delAliaksandra Sasnovich. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE WTA 250 ‘S-PRIMO TURNO (1) V.Kudermetova b. Riske-Amritraj 6-3 3-0 ritiro Bonaventure vs (Q) Zhao Naef vs V.Volynets vs (8) ...