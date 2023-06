SuperEnalotto | centrato il 6 | vincita da capogiro Al via le estrazioni straordinarie

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo 3 mesi di attesa, è stato di nuovoil 6 al: la combinazione vincente dell’estrazione numero 69 ha fruttato unada ben 42, 5 milioni di euro (42.590.153,89 euro per l’esattezza). È la terza superdel 2023, dopo quella record da 371,1 milioni del 16 febbraio e quella da 73,8 milioni al 25 marzo. Il giocatore entra a pieno diritto nella lista dei più fortunati d’Italia. La giocata è stata realizzata tramite Quick Pick presso il punto vendita Tabaccheria Nicolini di Teramo. Come spesso accade, la giocata vincente è stata fatta con una schedina da appena 1 euro. La combinazione vincente del concorso di oggi sabato 10 giugno è: 8, 30, 33, 40, 64, 78, Jolly 42, SuperStar 59. Questa è la 128amilionaria realizzata con un 6 dalla nascita del ...

SuperEnalotto, centrato 6 da 42,5 milioni di euro con una schedina da un euro: il vincitore a Teramo Fanpage.it

