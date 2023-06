Superenalotto | centrato il 6 oggi sabato 10 giugno | combinazione vincente e dove è stato giocato

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) E’quest’il “sei” al. C’è un fortunato (o fortunati, se si tratta di un sistema condiviso) che è riuscito a indovinare i sei numeri delladi stasera,102023, andando così ad aggiudicarsi una cifra altissima, vale a dire 42.590.153,89 euro. Ladiera la seguente: 64 8 30 33 78 40, c’è chi è riuscito a centrarla in modo clamoroso. Il 6 èa Teramo, in Abruzzo, presso la Tabaccheria Nicolini, in via Statale 80, tramite Quick Pick. Il jackpot per il “6” riparte da 11.300.000,00 euro. Il 25 marzo scorso l’ultima volta che erail 6: in quel caso, la vincita era ...