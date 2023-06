Sul Pnrr Bonomi sembra Salvini

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Oggi sento tutti affermare che ilnon va bene, deve essere modificato, quello che abbiamo detto fin dall’inizio perché noi stiamo prendendo dei soldi a debito senza pensare all’obiettivo finale: le riforme e creare pil potenziale di crescita per il Paese”. È quanto ha detto ad Agorà il presidente di Confindustria, Carlo. Sul, per il presidente di Confindustria Carlo, serve “una grande operazione verità con il Paese” “Oggi – ha aggiunto il numero uno di Confindustria – bisogna fare una grande operazione verità con il paese annunciando quello che possiamo realmente realizzare e con quello che non siamo in grado di realizzare dobbiamo dire, con molta franchezza, che non ci interessa”. “Noi ci stiamo indebitando in nome e per conto delle future generazioni senza pensare agli obiettivi finali – ha ...

... quali effetti avrà la sua dipartitacentro - destra e in più generale sull'Italia Dal punto ...Zuppi da tempo stanno tessendo una trama con Giorgia Meloni per quanto riguarda soprattutto il, ...Il costo complessivo del progetto ammonta a 247 mila euro, quasi tutto finanziato dal(227 ... Lungo i prossimi mesi daremo puntuale aggiornamentoproseguo dei lavori.... serrare le fila per rendere spendibili quei 253 milioni che ilassegna alla digitalizzazione ... ragionare in modo innovativo per colmare il vuoto di ideetema digitalizzazione, anche ...

Schlein apre al dialogo col governo sul Pnrr: “Ritardi preoccupano” Il Fatto Quotidiano

Secondo il Dipartimento per la trasformazione digitale, meno della metà degli italiani sa usare bene sia il PC che lo smartphone ...Sul Pnrr, per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, serve "una grande operazione verità con il Paese". “Oggi sento tutti affermare che il Pnrr non va bene, deve essere modificato, quello che ab ...