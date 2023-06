Sul palco del Pizza Village arrivano Orietta Berti e Fabio Rovazzi

(Di lunedì 12 giugno 2023), inaugurazione alla Mostra d’Oltremare venerdì 16 giugno. Annuncio a sorpresa per la presenza suldi. Mancano solo 4 giorni all’inizio dell’ undicesima edizione delNapoli, in programma alla Mostra d’Oltremare, dal 16 al 25 giugno. Gli organizzatori Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci, entrambi ceo di

I quesiti furono rinnovatiquotidiano che allora aveva la redazione in Piazza dell'Indipendenza ... Una 'persecuzione' che rompe Matteo Renzi daldella Leopolda , 'voglio sconfiggere Silvio ...saliranno anche Elasi, Imen Siar e Claudym. Special guest d'eccezione: Gaia. Sabato 8 luglio a far divertire il pubblico di Mirabilandia saranno i djset di Jody e Leonardo Cecchetto ...Si alternerannonumerosi relatori esperti, tra cui l'ingegnere Roberto Ronco dell'Ato 4 e alcuni docenti del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (...

I giorni dell’alluvione sul palco di RepIdee La Repubblica

Nell’ambito del programma del Ravenna Festival, il 20 giugno il Pala de André si illumina per Les étoiles, il Gala internazionale di danza, un appuntamento irrinunciabile per tutti i ballettofili, che ...Il soprano Eleonora Buratto debutta in Europa nel ruolo della protagonista Cio-Cio-San dopo averlo interpretato con successo straordinario al Metropolitan di New York nel marzo 2022 ma sarà una prima ...