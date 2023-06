(Di lunedì 12 giugno 2023) Gran parte del social è stata resa inaccessibile per contestare l'introduzione di altissime tariffe per le app terze

Su Reddit è in corso una grande protesta Il Post

Gran parte del social è stata resa inaccessibile per contestare l'introduzione di altissime tariffe per le app terze ...Anche Reddit programma di rendere la sua API a pagamento. Come era successo a Twitter, molti sviluppatori potrebbero essere costretti a chiudere i loro progetti.