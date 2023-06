Stoccarda | Sonego vince il derby con un Berrettini da rivedere

Matteo Berrettini ritorna al tennis ma lascia il campo e il torneo di, in lacrime. Lorenzo, che l'affrontava e l'ha battuto 6 - 1, 6 - 2 dice: "Non sono felice. Ho battuto il mio migliore amico. Ho giocando immaginando che non ci fosse lui dall'altra ...... l'ultima (e l'unica a livello di circuito maggiore) delle quali si è giocata proprio a... Pur con tutto il rispetto per l'ottima prestazione sfoderata da. Ci sono i 4 turni di battuta ...È un ritorno in campo da incubo per Matteo Berrettini, che all'esordio nell'ATP 250 di2023 cede 6 - 1 6 - 2 il derby contro Lorenzo. Un punteggio che dice sostanzialmente tutto sull'incontro andato in scena in uno stadio in cui Matteo non aveva mai perso in carriera, ...

Atp Stoccarda, i risultati: Musetti al 2° turno, Sonego batte Berrettini 6-1, 6-2 Sky Sport

Esordio piuttosto convincente per Lorenzo Sonego nel “Boss Open” (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi .Un Matteo Berrettini arrugginito e molto falloso cade all'esordio a Stoccarda, dove difendeva il titolo. Lunedì uscirà dalla top30 ...