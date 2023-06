Stefano De Martino | clamoroso dietrofront per Bar Stella | pesantissima voce in Rai

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 giugno 2023)De, arriva una notizia che in molti non si aspettavano di leggere: ecco che fine farà il suo programma BarDenon necessita di grosse presentazioni. La sua carriera inizia come ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi, il talent show Mediaset che - per quanto non lo incorona vincitore, riesce a renderlo importante personaggio pubblico. Da lì, tante le esperienze che il danzatore ha messo sul proprio curriculum. È tornato nel programma come professionista, salvo poi rendersi conto che la disciplina coreutica non era forse il suo punto di arrivo. Così è arrivata la conduzione. Se su Canale 5,non ha trovato spazio, invece in Rai hanno puntato su di lui, affidandogli prima Made in Sud, poi Stasera tutto è possibile, un format in ...